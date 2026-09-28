Representante da ONU destaca liderança dos Emirados em congresso sobre prevenção ao crime

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos demonstraram liderança excepcional ao sediar o 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (Abu Dhabi 2026) e reunir Estados-membros da ONU na capital do país, segundo uma representante das Nações Unidas.

Alexandra Souza Martins, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que a Declaração de Abu Dhabi, aprovada por consenso no primeiro dia do congresso, estabelece uma estrutura de cooperação para os próximos cinco anos destinada a reforçar a prevenção ao crime, reformar os sistemas de justiça criminal e ampliar a cooperação internacional.

De acordo com Martins, a declaração dá atenção especial à prevenção baseada em evidências e ao fortalecimento do papel de mulheres, jovens e comunidades como parceiros ativos na prevenção do crime e da violência.

Ela acrescentou que o documento também aborda ameaças emergentes no ambiente digital, entre elas o recrutamento de crianças e jovens por grupos armados e criminosos, a exploração e o abuso sexual infantil online e a violência de gênero.

Martins ressaltou ainda a importância de fortalecer a prevenção ao crime no âmbito das comunidades, a assistência técnica e as capacidades locais, garantindo ao mesmo tempo que comunidades, crianças, jovens e mulheres atuem como parceiros ativos na proteção de si próprios e de suas comunidades contra o crime e a violência.