Representante da ONU destaca liderança dos Emirados em congresso sobre prevenção ao crime

Representante da ONU destaca liderança dos Emirados em congresso sobre prevenção ao crime

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos demonstraram liderança excepcional ao sediar o 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (Abu Dhabi 2026) e reunir Estados-membros da ONU na capital do país, segundo uma representante das Nações Unidas.

Alexandra Souza Martins, do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês), disse à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) que a Declaração de Abu Dhabi, aprovada por consenso no primeiro dia do congresso, estabelece uma estrutura de cooperação para os próximos cinco anos destinada a reforçar a prevenção ao crime, reformar os sistemas de justiça criminal e ampliar a cooperação internacional.

De acordo com Martins, a declaração dá atenção especial à prevenção baseada em evidências e ao fortalecimento do papel de mulheres, jovens e comunidades como parceiros ativos na prevenção do crime e da violência.

Ela acrescentou que o documento também aborda ameaças emergentes no ambiente digital, entre elas o recrutamento de crianças e jovens por grupos armados e criminosos, a exploração e o abuso sexual infantil online e a violência de gênero.

Martins ressaltou ainda a importância de fortalecer a prevenção ao crime no âmbito das comunidades, a assistência técnica e as capacidades locais, garantindo ao mesmo tempo que comunidades, crianças, jovens e mulheres atuem como parceiros ativos na proteção de si próprios e de suas comunidades contra o crime e a violência.