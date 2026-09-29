Declaração de Abu Dhabi traça roteiro de cinco anos contra crimes financeiros, diz representante da ONU

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — A Declaração de Abu Dhabi, aprovada no 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, estabelece um roteiro de cinco anos para reforçar o combate aos crimes financeiros, segundo o juiz Hatem Ali, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês) para a região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Ali afirmou que um dos principais resultados do congresso é o compromisso de fortalecer a capacidade de pessoas e comunidades para apoiar governos, forças de segurança e autoridades de justiça criminal na prevenção e no combate ao crime, inclusive por meio da participação comunitária e do uso de ferramentas como as redes sociais.

Hatem Ali acrescentou que a declaração também estabelece diretrizes para reforçar o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a novos tipos de crimes financeiros, especialmente os que envolvem inteligência artificial e tecnologias cibernéticas.