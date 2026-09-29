Declaração de Abu Dhabi traça roteiro de cinco anos contra crimes financeiros, diz representante da ONU

Declaração de Abu Dhabi traça roteiro de cinco anos contra crimes financeiros, diz representante da ONU

ABU DHABI, 28 de setembro de 2026 (WAM) — A Declaração de Abu Dhabi, aprovada no 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, estabelece um roteiro de cinco anos para reforçar o combate aos crimes financeiros, segundo o juiz Hatem Ali, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês) para a região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

Em entrevista à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), Ali afirmou que um dos principais resultados do congresso é o compromisso de fortalecer a capacidade de pessoas e comunidades para apoiar governos, forças de segurança e autoridades de justiça criminal na prevenção e no combate ao crime, inclusive por meio da participação comunitária e do uso de ferramentas como as redes sociais.

Hatem Ali acrescentou que a declaração também estabelece diretrizes para reforçar o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e a novos tipos de crimes financeiros, especialmente os que envolvem inteligência artificial e tecnologias cibernéticas.