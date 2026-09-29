Ministro das Relações Exteriores dos Emirados conversa com chanceleres em Nova York

NOVA YORK, 29 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se separadamente em Nova York com ministros das Relações Exteriores que participam da 81ª Assembleia Geral das Nações Unidas.

Abdullah bin Zayed conversou com George Gerapetritis, ministro das Relações Exteriores da Grécia; Vivian Balakrishnan, ministro das Relações Exteriores de Singapura; Sean Sobers, ministro das Relações Exteriores e Assuntos da CARICOM de Trinidad e Tobago; e Vijitha Herath, ministro das Relações Exteriores, Emprego no Exterior e Turismo do Sri Lanka.

As reuniões trataram de formas de fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação em áreas como economia, comércio, investimentos, cultura, turismo, energia e inteligência artificial, em apoio aos interesses comuns e aos esforços para promover o desenvolvimento e a prosperidade. As conversas também abordaram os mais recentes acontecimentos regionais e internacionais, além de temas da agenda da Assembleia Geral da ONU.

Abdullah bin Zayed reiterou o apoio dos Emirados à ação multilateral e às parcerias internacionais como instrumentos para impulsionar o desenvolvimento e atender às aspirações dos povos por estabilidade e prosperidade econômica sustentável.

Os ministros também trataram dos preparativos para a Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será organizada conjuntamente pelos Emirados e pelo Senegal de 8 a 10 de dezembro, e dos esforços internacionais para promover a inovação e o uso de tecnologias avançadas no enfrentamento dos desafios relacionados à água, no reforço da segurança hídrica e na promoção do desenvolvimento sustentável.

A ministra de Estado Lana Nusseibeh; o ministro de Estado Saeed Al Hajeri; o representante permanente dos Emirados junto às Nações Unidas, embaixador Mohamed Abushahab; e o enviado do ministro das Relações Exteriores para os Estados do Caribe e do Pacífico, Omar Shehadeh, participaram das reuniões.