Autoridade Nacional Antidrogas debate resposta integrada às drogas em congresso da ONU

Autoridade Nacional Antidrogas debate resposta integrada às drogas em congresso da ONU

ABU DHABI, 29 de setembro de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional Antidrogas organizou um painel sobre o fortalecimento da resposta integrada às drogas, da prevenção e do tratamento à redução da oferta e ao reforço da segurança pública, durante participação no 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (Abu Dhabi 2026).

O painel reuniu Hatem Aly, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês); Wadih Maalouf, coordenador do Programa Global da Seção de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do UNODC; Saeed Al Ahbabi, procurador da Procuradoria Federal Antidrogas, vinculada ao gabinete do procurador-geral dos Emirados; e o brigadeiro Ahmad Al Suwaidi, vice-diretor do Departamento-Geral Antidrogas da Polícia de Dubai.

O debate foi mediado por Fahad Haikal, diretor do Departamento de Comunicação Governamental da Autoridade Nacional Antidrogas.