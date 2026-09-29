Autoridade Nacional Antidrogas debate resposta integrada às drogas em congresso da ONU

ABU DHABI, 29 de setembro de 2026 (WAM) — A Autoridade Nacional Antidrogas organizou um painel sobre o fortalecimento da resposta integrada às drogas, da prevenção e do tratamento à redução da oferta e ao reforço da segurança pública, durante participação no 15º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal (Abu Dhabi 2026).

O painel reuniu Hatem Aly, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, na sigla em inglês); Wadih Maalouf, coordenador do Programa Global da Seção de Prevenção, Tratamento e Reabilitação do UNODC; Saeed Al Ahbabi, procurador da Procuradoria Federal Antidrogas, vinculada ao gabinete do procurador-geral dos Emirados; e o brigadeiro Ahmad Al Suwaidi, vice-diretor do Departamento-Geral Antidrogas da Polícia de Dubai.

O debate foi mediado por Fahad Haikal, diretor do Departamento de Comunicação Governamental da Autoridade Nacional Antidrogas.