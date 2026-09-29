Vice-presidente dos Emirados e ministro da Defesa saudita discutem relações bilaterais em Riad

RIAD, 29 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, e o ministro da Defesa da Arábia Saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, discutiram as relações fraternas entre os dois países e formas de fortalecê-las em diferentes áreas.

Durante o encontro, em Riad, os dois trataram de formas de ampliar essas relações em benefício dos interesses comuns dos Emirados e da Arábia Saudita e da prosperidade de seus povos.

Mansour bin Zayed chegou nesta terça-feira (29) a Riad para uma visita fraterna e foi recebido no Aeroporto Internacional Rei Khalid pelo príncipe Khalid bin Salman.

O secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres, Ali Saeed Matar Al Neyadi; o secretário-geral do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa, Nasser Humaid Al Nuaimi; e outras autoridades de alto escalão acompanham Mansour bin Zayed na visita.