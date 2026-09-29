Mansour bin Zayed e príncipe herdeiro saudita discutem relações

RIAD, 29 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se nesta terça-feira (29), em Riad, com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

O ministro da Defesa saudita, príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, acompanhou a reunião.

Durante o encontro, Mansour bin Zayed e Mohammed bin Salman discutiram as relações fraternas entre os dois países e a situação na região.

Na visita, Mansour bin Zayed esteve acompanhado por Ali bin Hammad Al Shamsi, secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional; Ali Saeed Matar Al Neyadi, presidente da Autoridade Nacional de Gestão de Emergências, Crises e Desastres; Nasser Humaid Al Nuaimi, secretário-geral do Conselho Tawazun para Capacitação em Defesa; e outras autoridades de alto escalão.

Ao fim da visita fraterna, Mansour bin Zayed deixou a Arábia Saudita após se despedir do príncipe Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud e de outras autoridades.