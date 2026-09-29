LIVEX 2026 começa em Abu Dhabi com foco em qualidade de vida, investimentos e cidades sustentáveis

ABU DHABI, 29 de setembro de 2026 (WAM) — A primeira edição da Exposição de Qualidade de Vida e Investimentos (LIVEX 2026) começou nesta terça-feira (29), no ADNEC Centre Abu Dhabi.

Organizada pelo Departamento de Municípios e Transportes (DMT, na sigla em inglês), a exposição segue até 1º de outubro e reúne líderes governamentais, investidores, incorporadores, empreendedores e especialistas de diferentes partes do mundo para apresentar as mais recentes soluções e projetos voltados à melhoria da qualidade de vida, à ampliação das oportunidades de investimento e ao desenvolvimento de cidades e comunidades mais sustentáveis.

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Departamento de Municípios e Transportes, inaugurou a exposição na presença de autoridades e representantes de órgãos governamentais e do setor privado, em meio a uma ampla participação internacional que reflete a posição de Abu Dhabi como destino global de destaque em desenvolvimento urbano, investimentos e qualidade de vida.

Na abertura, Al Shorafa afirmou que Abu Dhabi continua, sob a liderança do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e as diretrizes do príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, a desenvolver o legado estabelecido pelo fundador dos Emirados, o falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que estabeleceu as pessoas como eixo central e finalidade do desenvolvimento.

Segundo Al Shorafa, Abu Dhabi tem a ambição de se tornar o destino com melhor qualidade de vida do mundo, oferecendo um ambiente integrado que combine infraestrutura avançada, serviços de educação e saúde e espaços públicos, ao mesmo tempo em que fortalece o sentimento de pertencimento à comunidade e preserva a identidade local. Al Shorafa disse que isso também consolidará o emirado como um destino atraente para famílias, talentos, empreendedores e inovadores, além de destacar que chegar a essa meta exige esforços integrados do governo e parcerias mais fortes com o setor privado, ressaltando que qualidade de vida e investimentos estão estreitamente relacionados.

De acordo com a autoridade, ambientes atraentes para viver ajudam a atrair talentos, favorecem a estabilidade da população e apoiam o crescimento dos negócios, enquanto os investimentos em infraestrutura e serviços contribuem para comunidades prósperas e uma economia mais forte.

Al Shorafa afirmou que a LIVEX foi criada como uma plataforma internacional para a troca de conhecimento e experiências e para explorar oportunidades de cooperação. Segundo ele, o sucesso do evento será medido pelas parcerias, projetos e ideias que gerar e pelo impacto concreto que terão na vida das pessoas.

Ao longo de três dias, a LIVEX 2026 apresenta iniciativas, projetos e oportunidades de investimento em seis áreas principais: qualidade de vida, cultura, educação, economia, energia e saúde. A exposição também discute o futuro do desenvolvimento urbano e o papel da inovação e da tecnologia na evolução das cidades e na melhoria do bem-estar das comunidades.

A programação inclui painéis estratégicos, apresentações de projetos e iniciativas de desenvolvimento e encontros entre tomadores de decisão, investidores e representantes de setores estratégicos, criando oportunidades para a troca de experiências, a exploração de formas de cooperação e o estabelecimento de parcerias que reforcem ainda mais a posição de Abu Dhabi como centro global de qualidade de vida e investimentos.

Segundo dados publicados no site oficial do evento, a LIVEX 2026 deverá atrair mais de 20 mil participantes de mais de 50 países e mais de 1.500 investidores, além de reunir mais de 40 expositores e 100 palestrantes internacionais.