Presidentes dos Emirados e da Zâmbia discutem ampliação das relações bilaterais

ABU DHABI, 29 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta terça-feira (29) o presidente da Zâmbia, Hakainde Hichilema, que está em visita de trabalho ao país.

Durante o encontro, Mohamed bin Zayed deu as boas-vindas a Hichilema e desejou-lhe sucesso em seu novo mandato presidencial e na continuidade dos esforços para atender às aspirações de seu país.

Os dois líderes analisaram o desenvolvimento das relações entre os Emirados e a Zâmbia, especialmente nas áreas de economia, energia renovável e infraestrutura. Também avaliaram oportunidades para ampliar a cooperação em apoio aos interesses comuns e às prioridades de desenvolvimento dos dois países.

Mohamed bin Zayed e Hichilema reafirmaram o compromisso de fortalecer ainda mais as relações bilaterais, mantidas há mais de 50 anos, e avançar a partir dos resultados alcançados em áreas de interesse comum. Também destacaram a importância de ampliar as parcerias de desenvolvimento para apoiar os objetivos de diversificação econômica dos dois países e a prosperidade compartilhada.

A reunião também abordou as negociações em curso para um Acordo de Parceria Econômica Abrangente (CEPA, na sigla em inglês) entre os dois países. Os líderes manifestaram a expectativa de que, uma vez assinado, o acordo represente um avanço significativo nas relações econômicas e ofereça uma estrutura importante para ampliar a cooperação entre os setores público e privado.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o representante do governante na região de Al Dhafra, xeique Hamdan bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho Nacional Federal, Saqr Ghobash; o presidente da Zayed for Good Foundation, xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan; o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação, xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e dos Mártires, xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o ministro da Tolerância e Coexistência, xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, além de outros xeiques, ministros, autoridades e cidadãos, acompanharam a reunião.