Emirados condenam invasão do pátio de Al-Aqsa e alertam contra escalada

ABU DHABI, 29 de setembro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente a invasão do pátio de Al-Aqsa pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, acompanhado de colonos e sob a proteção da polícia israelense, considerando essas ações uma escalada provocadora e um ato inaceitável de extremismo.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) pediu ao governo israelense que assuma plena responsabilidade, condene esses atos hostis e responsabilize todos os envolvidos, em particular ministros e autoridades do governo israelense.

Os Emirados afirmaram que a continuidade dos ataques e da incitação ao ódio e à violência constitui uma campanha extremista sistemática que não apenas tem como alvo o povo palestino, mas também ameaça a paz social e aumenta o risco de uma nova escalada. Ressaltaram ainda a necessidade de respeitar o status quo histórico e jurídico da Mesquita de Al-Aqsa, garantir a proteção de todos os locais sagrados e preservar o papel de custódia do Reino Hachemita da Jordânia na supervisão dos bens religiosos e na administração dos assuntos da Mesquita de Al-Aqsa.