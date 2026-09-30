Sharjah investe mais de US$ 327 milhões em projetos de desenvolvimento nas regiões leste e central

SHARJAH, 30 de setembro de 2026 (WAM) — Sharjah executa em 2026 projetos de desenvolvimento avaliados em mais de 1,2 bilhão de dirhams (cerca de US$ 327 milhões) nas regiões leste e central do emirado, incluindo escolas, instalações esportivas, prédios governamentais, atrações turísticas e parques públicos.

Os projetos do Departamento de Obras Públicas de Sharjah (SDPW, na sigla em inglês) somam mais de 834 milhões de dirhams (US$ 227,1 milhões) na região leste e ultrapassam 386 milhões de dirhams (US$ 105,1 milhões) na região central, segundo relatório do Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB).

Os valores incluem obras em andamento e instalações já concluídas e entregues. O programa segue as diretrizes do governante de Sharjah e membro do Conselho Supremo dos Emirados, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, e busca melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida no emirado.

Kalba concentra cerca de 618 milhões de dirhams (US$ 168,3 milhões) dos projetos da região leste. Entre os maiores estão a segunda fase da Victoria International School (VISS) em Kalba, avaliada em 184 milhões de dirhams (US$ 50,1 milhões) e já entregue, e ampliações de prédios governamentais na orla da cidade, que somam 185 milhões de dirhams (US$ 50,4 milhões).

Um complexo esportivo da Universidade de Kalba está sendo construído por 110 milhões de dirhams (US$ 30 milhões). O projeto inclui duas piscinas semiolímpicas, instalações para treinamento, campo de futebol e pista de corrida. As obras do Kalba Club for the Disabled, avaliadas em 77 milhões de dirhams (US$ 21 milhões), estão 76% concluídas, enquanto o Rock Art Centre, de 38 milhões de dirhams (US$ 10,3 milhões), atingiu 46% de execução.

Khorfakkan responde por cerca de 188 milhões de dirhams (US$ 51,2 milhões) do programa. O maior projeto é a segunda fase da VISS Khorfakkan, avaliada em 140 milhões de dirhams (US$ 38,1 milhões) e já entregue. Uma nova creche no bairro de Al Luluyah também foi concluída, enquanto prosseguem as obras de um centro de defesa civil e de outras instalações públicas.

Em Dibba Al Hisn, projetos comunitários avaliados em pouco mais de 29 milhões de dirhams (US$ 7,9 milhões) incluem uma creche, instalações na orla e estruturas no parque de praia do Sharjah Ladies Club.

Na região central, 312 milhões de dirhams (US$ 85 milhões) são destinados à educação. O maior projeto é a VISS Al Dhaid, avaliada em 184 milhões de dirhams (US$ 50,1 milhões). Na Universidade de Al Dhaid, um teatro de 84 milhões de dirhams (US$ 22,9 milhões) terá capacidade para 1.000 pessoas, enquanto uma mesquita está sendo construída por 42 milhões de dirhams (US$ 11,4 milhões).

Outros investimentos na região central incluem um clube equestre de 32 milhões de dirhams (US$ 8,7 milhões) em Mleiha, parte de um conjunto de projetos esportivos e de serviços que soma 49 milhões de dirhams (US$ 13,3 milhões). O clube contará com estábulos para 40 cavalos, pista de corrida e área de treinamento. Um prédio da defesa civil em Al Bataeh e um mercado de camelos também estão em construção. Os projetos de parques e áreas verdes somam mais de 25 milhões de dirhams (US$ 6,8 milhões).

Abdullah Al Tunaiji, diretor de filiais do Departamento de Obras Públicas de Sharjah, afirmou que os projetos fazem parte dos planos do órgão para ampliar as instalações públicas diante do crescimento da população do emirado. Segundo ele, o departamento trabalha em coordenação com as autoridades competentes para concluir os projetos dentro dos prazos, manter os padrões de qualidade e melhorar a eficiência das instalações governamentais.