Presidente dos Emirados e rei da Holanda discutem cooperação e situação no Oriente Médio

ABU DHABI, 30 de setembro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (30) uma ligação do rei Willem-Alexander, da Holanda.

Na conversa, os dois discutiram a cooperação estratégica entre os países e formas de fortalecer as relações bilaterais, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento, em apoio aos interesses comuns e à prosperidade de seus povos.

Mohamed bin Zayed e Willem-Alexander também trataram da Conferência das Nações Unidas sobre a Água de 2026, que será realizada nos Emirados em dezembro. Os dois reafirmaram o compromisso dos países de ampliar a cooperação nessa área para apoiar o desenvolvimento sustentável das futuras gerações.

A conversa abordou ainda questões regionais e internacionais, com destaque para a situação no Oriente Médio. Os dois ressaltaram a importância de fortalecer a segurança e a estabilidade na região e avançar nos esforços por uma paz abrangente e duradoura em benefício de seus povos.