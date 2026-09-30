Incidente em voo da flydubai de Dubai a Tel Aviv é controlado, diz Autoridade de Aviação Civil dos Emirados

ABU DHABI, 30 de setembro de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) informou nesta quarta-feira (30) que um incidente de segurança no voo FZ1073 da flydubai, que fazia a rota entre o Aeroporto Internacional de Dubai e o Aeroporto Internacional Ben Gurion, foi controlado.

O episódio obrigou a aeronave a desviar a rota e fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita. Parte da tripulação ficou ferida e foi levada a um hospital do país para atendimento médico.

A GCAA afirmou que a segurança de passageiros e tripulantes continua sendo sua principal prioridade e informou que equipes de investigação, em coordenação com os órgãos competentes, continuam apurando as causas e as circunstâncias do incidente, incluindo os aspectos operacionais e de segurança.

A autoridade pediu que o público não compartilhe informações não oficiais e que se aguarde a conclusão da investigação. A GCAA informou que divulgará os resultados assim que estiverem disponíveis.