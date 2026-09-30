Ministros das Relações Exteriores dos Emirados e de Israel discutem relações bilaterais por telefone

ABU DHABI, 30 de setembro de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, discutiu as relações bilaterais entre os Emirados e Israel e formas de fortalecê-las durante uma conversa por telefone com o ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Sa’ar.

A conversa também abordou a situação na região.

Durante a ligação, Abdullah bin Zayed perguntou sobre a segurança dos passageiros do voo da flydubai que seguia do Aeroporto Internacional de Dubai para o Aeroporto Internacional Ben Gurion e registrou um incidente de segurança que foi controlado. O ministro desejou saúde e bem-estar aos passageiros e transmitiu saudações a seus familiares.