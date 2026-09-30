Sultão de Omã recebe Tahnoon bin Zayed

MASCATE, 30 de setembro de 2026 (WAM) — O sultão de Omã, Haitham bin Tarik, recebeu nesta quarta-feira (30), no Palácio Al Baraka, o vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional dos Emirados Árabes Unidos, xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, e a delegação que o acompanha em visita oficial ao país.

No início do encontro, Tahnoon bin Zayed transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e seus votos de saúde e felicidade ao sultão e de contínuo progresso e prosperidade a Omã.

Haitham bin Tarik retribuiu as saudações a Mohamed bin Zayed e os votos de progresso e prosperidade aos Emirados, destacando os laços históricos de fraternidade que unem os dois países.

Tahnoon bin Zayed e Haitham bin Tarik discutiram formas de fortalecer esses laços e ampliar a cooperação em diferentes áreas, em benefício dos interesses comuns e da prosperidade e do bem-estar de seus povos. A conversa incluiu outros assuntos de interesse mútuo. O vice-primeiro-ministro de Omã para Assuntos Econômicos, Theyazin bin Haitham Al Said, acompanhou a reunião.

Após o encontro, o sultão ofereceu um almoço em homenagem a Tahnoon bin Zayed e à delegação emiradense.

Tahnoon bin Zayed havia chegado a Mascate mais cedo e foi recebido no Aeroporto Real por Theyazin bin Haitham Al Said e outras autoridades de alto escalão de Omã.

A delegação emiradense incluiu o secretário-geral do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali bin Hammad Al Shamsi; o ministro do Investimento, Mohamed Hassan Alsuwaidi; o diretor-geral do Fundo de Abu Dhabi para o Desenvolvimento, Mohammed Saif Al Suwaidi; e o diretor-geral do Gabinete do Vice-Governante de Abu Dhabi, Sultan Obaid Al Yabhouni.

A representação de Omã na reunião incluiu ainda o ministro do Gabinete Real, general Sultan bin Mohammed Al Nu’amani; o chefe do Gabinete Privado, Hamad bin Said Al Aufi; e o presidente da Autoridade de Investimentos de Omã (OIA, na sigla em inglês), Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi.