Emirados Árabes Unidos condenam atos que deixaram tripulantes de petroleiro mortos

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o episódio que levou à morte e ferimentos de tripulantes do MT Honour 25, navio-tanque de derivados de petróleo sequestrado na costa da Somália, durante uma operação para libertar a embarcação.

Os Emirados afirmaram que esses atos criminosos representam uma grave ameaça à segurança marítima e às rotas internacionais de comércio.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) manifestou solidariedade às famílias das vítimas e desejou pronta recuperação a todos os feridos. O ministério ressaltou ainda que a segurança da navegação marítima é um pilar fundamental da estabilidade econômica global e do comércio internacional.

Os Emirados reiteraram o apelo por maior cooperação regional e internacional para proteger embarcações comerciais, garantir a segurança de suas tripulações e preservar a segurança e a estabilidade da navegação marítima.