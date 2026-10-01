Petróleo fica estável perto de US$ 98; Brent tem maior alta mensal desde julho

CAPITAIS, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo ficaram praticamente estáveis no início das negociações asiáticas desta quinta-feira (1º), após os ganhos da sessão anterior e as fortes altas acumuladas no mês.

Os contratos futuros do Brent subiram US$ 0,12, ou 0,1%, para US$ 98,15 por barril às 0h45 GMT, enquanto os contratos do West Texas Intermediate (WTI) caíram US$ 0,07, ou 0,1%, para US$ 90,35 por barril. Os dois tipos de petróleo subiram cerca de US$ 1 por barril na quarta-feira (30).

O Brent acumulou alta de cerca de 14% em setembro, a maior desde julho, enquanto o WTI avançou cerca de 5% no mês, segundo a Reuters.