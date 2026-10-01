Procurador-geral dos Emirados determina investigação sobre incidente em voo da flydubai

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, determinou a formação de uma equipe especializada do Ministério Público para investigar o incidente envolvendo o voo FZ1073 da flydubai nesta quarta-feira (30). A aeronave seguia do Aeroporto Internacional de Dubai para Tel Aviv antes de ser desviada e pousar com segurança no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

A decisão foi tomada após a flydubai informar que houve um confronto na cabine de comando durante o voo, levando outros tripulantes que viajavam a bordo a intervir e garantir a segurança da aeronave.

A equipe de investigação já iniciou os trabalhos em coordenação com a Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) e outros órgãos competentes.

Al Shamsi determinou a adoção de todas as medidas necessárias para reunir informações e provas, esclarecer os fatos e apurar as circunstâncias e motivações do incidente. A investigação também deverá verificar se o episódio teve relação com alguma atividade ou finalidade terrorista e se houve planejamento ou orientação prévios.

O procurador-geral declarou que a apuração continua e pediu que o público evite especulações e a circulação de informações não verificadas até que as autoridades concluam os trabalhos. Também pediu que não sejam tiradas conclusões antecipadas e que sejam consideradas as informações e declarações divulgadas por fontes oficiais.

As autoridades judiciais dos Emirados têm competência para investigar o caso de acordo com a legislação em vigor, já que a aeronave é registrada no país e voa sob bandeira emiradense. A legislação dos Emirados se aplica, portanto, a crimes cometidos a bordo da aeronave mesmo quando ocorram fora do território do país.