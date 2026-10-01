Líderes dos Emirados parabenizam presidente de Palau pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando o presidente de Palau, Surangel S. Whipps Jr., pelo Dia da Independência do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao presidente de Palau.