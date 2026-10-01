Emirados Árabes Unidos monitoram incidente com voo da flydubai para Tel Aviv, diz ministério

Emirados Árabes Unidos monitoram incidente com voo da flydubai para Tel Aviv, diz ministério

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos informaram que monitoram de perto o incidente envolvendo o voo FZ1073 da flydubai, que seguia do Aeroporto Internacional de Dubai para Tel Aviv e foi desviado antes de pousar com segurança no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o procurador-geral do país, Hamad Al Shamsi, determinou a formação de uma equipe especializada do Ministério Público para investigar as circunstâncias e as causas do incidente. A medida foi tomada após a flydubai informar que houve um confronto na cabine de comando, levando tripulantes que viajavam a bordo a intervir e garantir a segurança da aeronave.

O ministério afirmou que as autoridades judiciais dos Emirados têm competência para investigar o caso de acordo com a legislação em vigor, já que a aeronave é registrada no país e opera sob bandeira emiradense. Assim, a legislação dos Emirados se aplica a crimes cometidos a bordo, mesmo quando ocorram fora do território do país.

A investigação inclui a apuração de todas as circunstâncias e motivações relacionadas ao incidente, inclusive de uma possível ligação com atividade ou finalidade terrorista e da existência de planejamento ou orientação prévios. Os Emirados também agradeceram às autoridades sauditas pela cooperação e pela atuação no episódio.

O ministério ressaltou a importância de recorrer a informações e comunicados de fontes oficiais e pediu que sejam evitadas especulações e informações não verificadas até a conclusão da investigação e a divulgação de seus resultados.