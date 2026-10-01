Emirados Árabes Unidos monitoram incidente com voo da flydubai para Tel Aviv, diz ministério

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos informaram que monitoram de perto o incidente envolvendo o voo FZ1073 da flydubai, que seguia do Aeroporto Internacional de Dubai para Tel Aviv e foi desviado antes de pousar com segurança no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que o procurador-geral do país, Hamad Al Shamsi, determinou a formação de uma equipe especializada do Ministério Público para investigar as circunstâncias e as causas do incidente. A medida foi tomada após a flydubai informar que houve um confronto na cabine de comando, levando tripulantes que viajavam a bordo a intervir e garantir a segurança da aeronave.

O ministério afirmou que as autoridades judiciais dos Emirados têm competência para investigar o caso de acordo com a legislação em vigor, já que a aeronave é registrada no país e opera sob bandeira emiradense. Assim, a legislação dos Emirados se aplica a crimes cometidos a bordo, mesmo quando ocorram fora do território do país.

A investigação inclui a apuração de todas as circunstâncias e motivações relacionadas ao incidente, inclusive de uma possível ligação com atividade ou finalidade terrorista e da existência de planejamento ou orientação prévios. Os Emirados também agradeceram às autoridades sauditas pela cooperação e pela atuação no episódio.

O ministério ressaltou a importância de recorrer a informações e comunicados de fontes oficiais e pediu que sejam evitadas especulações e informações não verificadas até a conclusão da investigação e a divulgação de seus resultados.