Emirados Árabes Unidos condenam ataque houthi contra estação de energia em Medina

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque com drone realizado pelo grupo houthi contra a estação de distribuição de energia de Taiba, em Medina, na Arábia Saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ação representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.