Emirados Árabes Unidos condenam ataque houthi contra estação de energia em Medina

Emirados Árabes Unidos condenam ataque houthi contra estação de energia em Medina

ABU DHABI, 1º de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque com drone realizado pelo grupo houthi contra a estação de distribuição de energia de Taiba, em Medina, na Arábia Saudita.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a ação representa uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados à Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do país.