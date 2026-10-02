Petróleo fica praticamente estável; Brent é cotado a US$ 102,28 por barril

SINGAPURA, 2 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo ficaram praticamente estáveis nesta sexta-feira (2). O Brent recuou US$ 0,03, ou 0,03%, para US$ 102,28 por barril às 3h50 GMT, depois de registrar leve alta no início das negociações. O contrato, no entanto, caminhava para fechar a semana com queda de cerca de 2%, apesar de ter encerrado a quinta-feira com alta superior a US$ 4.

O West Texas Intermediate (WTI) caiu US$ 0,19, ou 0,2%, para US$ 92,68 por barril e seguia em direção a uma alta semanal de cerca de 0,3%.

Os preços fecharam em alta na sessão anterior depois que refinarias chinesas suspenderam as exportações de derivados de petróleo para outubro.