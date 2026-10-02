Emirados destacam contribuição a missões de paz em evento paralelo à Assembleia Geral da ONU

NOVA YORK, 2 de outubro de 2026 (WAM) — O Grupo Consultivo Estratégico de Polícia (SPAG, na sigla em inglês), presidido pelos Emirados Árabes Unidos, realizou um evento paralelo à 81ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas para destacar a contribuição do país às operações de manutenção da paz e à segurança internacional.

O encontro também destacou a importância do Workshop de Chefes das Operações de Manutenção da Paz das Nações Unidas (2026), realizado pelo Ministério do Interior em Abu Dhabi de 31 de agosto a 4 de setembro.

Organizado pela primeira vez, o workshop reuniu dirigentes das áreas policial e militar de missões de paz para fortalecer o desempenho operacional, a prontidão e a coordenação.

A organização, a coordenação e o apoio logístico oferecidos pelos Emirados durante o encontro receberam reconhecimento internacional. O workshop também serviu como espaço para diálogo, compartilhamento de conhecimento e troca de experiências.

A ampla participação refletiu ainda a confiança da comunidade internacional nos Emirados como parceiro nas operações de manutenção da paz e em Abu Dhabi como destino seguro e estável para a cooperação internacional.

Na presidência do Grupo Consultivo Estratégico de Polícia, os Emirados reafirmaram o compromisso de ampliar a cooperação com as Nações Unidas e os Estados-membros e de apoiar os esforços para aumentar a eficácia das operações de manutenção da paz.