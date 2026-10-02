Presidente dos Emirados recebe senadora dos EUA Joni Ernst

ABU DHABI, 2 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta sexta-feira (2) a senadora dos Estados Unidos Joni Ernst.

Durante o encontro, os dois discutiram a cooperação estratégica entre os Emirados e os Estados Unidos e o compromisso dos países de fortalecer ainda mais as relações bilaterais em benefício de ambos.

A conversa também abordou a segurança e a estabilidade regionais e os esforços para promover a paz no Oriente Médio e em outras regiões.

O vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais, xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o assessor do presidente dos Emirados, xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan; e outras autoridades acompanharam a reunião.