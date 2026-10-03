Planejamento e tentativa de ato terrorista estão por trás do incidente no voo FZ1073 da flydubai, diz procurador-geral dos Emirados

ABU DHABI, 3 de outubro de 2026 (WAM) — O procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Saif Al Shamsi, afirmou que as investigações sobre o incidente a bordo do voo FZ1073 da flydubai revelaram que o copiloto tentou cometer um ato terrorista.

Segundo Al Shamsi, o copiloto começou a executar o plano durante o voo, atacando o comandante dentro da cabine de comando com um machado de emergência antes de tentar assumir o controle da aeronave.

O procurador-geral acrescentou que as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias e motivações do episódio e eventuais vínculos relacionados ao caso, além de concluir os exames técnicos e a análise das provas físicas e digitais.

Os resultados finais serão divulgados após a conclusão de todos os procedimentos necessários.