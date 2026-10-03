Príncipe herdeiro de Dubai visita piloto da flydubai e elogia sua coragem

DUBAI, 3 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e presidente do Conselho Executivo de Dubai, xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visitou o piloto da flydubai Smit Machchhar.

“O piloto da flydubai demonstrou os mais altos níveis de coragem, responsabilidade e cuidado com a vida humana. De nossa parte e da liderança do país, ele tem todo o nosso reconhecimento e nossos elogios”, afirmou Hamdan bin Mohammed.

“Temos orgulho de que ele faça parte de nossa equipe, da história de nosso país e daquilo que os Emirados representam — um país de compaixão, de paz e de vida”, acrescentou.