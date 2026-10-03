Líderes dos Emirados parabenizam presidente da Alemanha pelo Dia da Unidade Alemã

ABU DHABI, 3 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de parabéns ao presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, pelo Dia da Unidade Alemã.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes a Steinmeier e ao chanceler alemão, Friedrich Merz.