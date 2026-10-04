Líderes dos Emirados Árabes Unidos parabenizam rei do Lesoto pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 4 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de parabéns ao rei Letsie III, do Lesoto, pelo Dia Nacional do país.

O vice-presidente e primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente e vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes ao rei Letsie III e ao primeiro-ministro do Lesoto, Samuel Matekane.