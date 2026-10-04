Cinco comboios dos Emirados levam 617 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

ABU DHABI, 4 de outubro de 2026 (WAM) — Cinco comboios humanitários dos Emirados Árabes Unidos, formados por 55 caminhões com 617 toneladas de ajuda, entraram na Faixa de Gaza nesta semana como parte da Operação 'Chivalrous Knight 3', em apoio ao povo palestino e para atender às suas necessidades básicas.

Os comboios transportaram alimentos e materiais para abrigo, contribuindo para a resposta humanitária e para aliviar o sofrimento da população palestina.

Com as novas remessas, o número de caminhões que entraram na Faixa de Gaza desde o início da operação chegou a 14.442, com um total de 136.891 toneladas de ajuda humanitária. A equipe responsável continua preparando comboios no Centro Logístico de Ajuda Humanitária dos Emirados, na cidade egípcia de Al Arish, onde os donativos são recebidos, separados e preparados antes do envio à Faixa de Gaza, para manter o fluxo de suprimentos humanitários às pessoas que necessitam de assistência.