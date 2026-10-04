Presidente dos Emirados e primeira-ministra da Itália discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 4 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, discutiram, por telefone, as relações bilaterais e oportunidades para ampliar a cooperação, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento.

Os dois reafirmaram o compromisso de avançar na cooperação no âmbito da parceria estratégica entre os países, com o objetivo de promover crescimento e prosperidade compartilhados.

Mohamed bin Zayed e Meloni também trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum, com destaque para a situação no Oriente Médio e os esforços em curso para promover a segurança e a estabilidade em benefício dos países e povos da região.