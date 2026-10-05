Delegação dos Emirados amplia cooperação tecnológica com os Estados Unidos

WASHINGTON, 5 de outubro de 2026 (WAM) — O ministro adjunto das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos para Ciência e Tecnologia Avançadas, Omran Sharaf, liderou uma delegação do país em uma série de reuniões em Washington com autoridades do governo americano, dirigentes de centros de pesquisa e think tanks e representantes de empresas de tecnologia.

Os encontros tiveram como foco a ampliação da parceria entre os Emirados e os Estados Unidos em ciência e tecnologia avançadas, inteligência artificial, segurança cibernética, espaço e computação quântica.

A delegação incluiu Mohamed Al Kuwaiti, chefe do Conselho de Segurança Cibernética do Governo dos Emirados, e Mohamed Alkhemairi, diretor-executivo do Ecossistema de Pesquisa e Desenvolvimento do Conselho de Pesquisa em Tecnologia Avançada, além de representantes da Agência Espacial dos Emirados e da Space42.

Sharaf reuniu-se com Michael Kratsios, assessor do presidente dos Estados Unidos e diretor do Escritório de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca. Os dois discutiram oportunidades para ampliar a parceria tecnológica entre os países e trocaram opiniões sobre os rápidos avanços na ciência e na tecnologia e sobre formas de apoiar interesses comuns.

O ministro adjunto também se reuniu com Jacob Helberg, subsecretário de Estado para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente, e Adam Cassady, embaixador especial para Ciberespaço e Política Digital do Departamento de Estado dos EUA.

As conversas abordaram oportunidades de ampliar a cooperação em inteligência artificial avançada, tecnologias quânticas e seguras, segurança cibernética e infraestrutura digital confiável. Também trataram do intercâmbio de informações e da preparação para tecnologias futuras, incluindo a criptografia pós-quântica.

Nas reuniões com o Departamento de Comércio dos EUA, a delegação discutiu o fortalecimento da cooperação comercial e tecnológica, a facilitação do comércio e a administração de exportações, além da recente decisão americana de incluir os Emirados no Grupo de Países A:5 dos Regulamentos de Administração de Exportações (EAR, na sigla em inglês).

A visita incluiu ainda encontros com think tanks, instituições de pesquisa e empresas dos Estados Unidos, entre eles o Hudson Institute, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), o Conselho Empresarial Estados Unidos–Emirados Árabes Unidos, a Software & Information Industry Association (SIIA) e a empresa de computação quântica IonQ.

As reuniões exploraram oportunidades para desenvolver parcerias em tecnologias avançadas e ampliar a cooperação entre órgãos governamentais, instituições de pesquisa e o setor privado dos dois países.

Sharaf participou também de um debate na Universidade Johns Hopkins intitulado “Tecnologia, poder e a nova ordem global”, que analisou o papel crescente das tecnologias emergentes nas relações internacionais e na economia mundial, além da importância da inteligência artificial, da segurança cibernética, do espaço, dos minerais críticos e das tecnologias estratégicas nos próximos anos.

Sharaf afirmou que Emirados e Estados Unidos mantêm uma parceria estratégica sólida e duradoura, baseada em inovação, progresso científico e tecnológico e investimentos de longo prazo. Também destacou o compromisso dos Emirados de reforçar sua posição como parceiro tecnológico aberto, responsável e confiável.

Segundo ele, a continuidade do diálogo e da coordenação entre os dois países e o fortalecimento das parcerias entre governos, instituições de pesquisa e setor privado são fundamentais para transformar oportunidades tecnológicas em iniciativas práticas e sustentáveis, ampliar a cooperação em setores prioritários e atender aos interesses comuns.