Emirados passam a integrar Conselho Executivo da União de Radiodifusão dos Estados da Cooperação Islâmica

ABU DHABI, 5 de outubro de 2026 (WAM) — A Assembleia Geral da União de Radiodifusão dos Estados da Organização para a Cooperação Islâmica (OSBU, na sigla em inglês) escolheu os Emirados Árabes Unidos para integrar o Conselho Executivo da entidade em seu novo mandato.

A escolha reflete a posição dos Emirados no setor de mídia e sua atuação no apoio à cooperação entre instituições do setor e no fortalecimento da presença regional e internacional da mídia árabe e islâmica. A decisão foi tomada durante reunião virtual da Assembleia Geral da OSBU.

O secretário-geral da Autoridade Nacional de Mídia (NMA), Mohammed Saeed Al Shehhi, afirmou que a escolha reconhece a experiência dos Emirados no desenvolvimento do setor e o compromisso da liderança do país com a construção de uma mídia avançada, baseada no investimento em pessoas, conhecimento e novas tecnologias e capaz de contribuir para o diálogo e o entendimento entre os povos.

“Temos orgulho da escolha dos Emirados para integrar o Conselho Executivo da União e esperamos trabalhar com os Estados-membros para transformar essa cooperação em oportunidades concretas de troca de experiências, desenvolvimento de conteúdo e aprimoramento das competências dos profissionais de mídia”, afirmou Al Shehhi.

“Estamos comprometidos em aproveitar nossa experiência e nossas parcerias para apoiar uma mídia profissional e responsável, que reflita nossas sociedades e culturas e, ao mesmo tempo, fortaleça sua presença e influência internacional.”

Al Shehhi declarou ainda que o fortalecimento das parcerias com organizações regionais e internacionais ajuda a definir prioridades para a cooperação conjunta no setor e a desenvolver instituições capazes de acompanhar as transformações tecnológicas e profissionais. “Por meio dessas parcerias, buscamos ampliar a presença e a influência internacional de nossa mídia, destacar as culturas e as questões de nossos povos e reforçar o papel da mídia como parceira do desenvolvimento e promotora do diálogo e do entendimento internacional”, disse.