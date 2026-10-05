Banco Central dos Emirados organiza segundo Fórum do Clima em Abu Dhabi

ABU DHABI, 5 de outubro de 2026 (WAM) — Sob o patrocínio do vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, presidente da Corte Presidencial e presidente do conselho de administração do Banco Central, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, a instituição organizará em 8 de outubro, em Abu Dhabi, a segunda edição de seu Fórum do Clima.

O encontro reunirá representantes de bancos centrais, órgãos reguladores e instituições financeiras para fortalecer a capacidade do setor financeiro de enfrentar riscos relacionados ao clima e apoiar a transição para uma economia sustentável.

O fórum também servirá como plataforma para ampliar a cooperação e a troca de experiências em finanças sustentáveis e discutir o desenvolvimento de normas e práticas bancárias que preparem melhor as instituições financeiras para administrar riscos climáticos e apoiar a transição para emissões líquidas zero.

A segunda edição abordará os impactos estratégicos das mudanças climáticas, os planos de transição em diferentes setores da economia e seu financiamento, além do papel das parcerias público-privadas nesse processo.

A programação também discutirá prioridades em finanças sustentáveis, a importância dos dados climáticos para decisões financeiras e regulatórias e os efeitos dos riscos relacionados ao clima sobre a política monetária e a supervisão bancária.

No dia 9 de outubro, o Banco Central organizará ainda seu primeiro Seminário de Pesquisa sobre o Clima, em parceria com o Centro de Especialização em Transição Econômica da London School of Economics and Political Science.

O seminário analisará pesquisas recentes sobre clima, investimentos sustentáveis e política monetária, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de políticas financeiras e bancárias e ampliar o uso da pesquisa no enfrentamento dos desafios climáticos.

Os dois eventos fazem parte dos esforços do Banco Central para apoiar a agenda climática dos Emirados, incorporar princípios de sustentabilidade ao setor financeiro e fortalecer a contribuição do setor para as metas do país de emissões líquidas zero.