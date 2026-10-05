Hospital flutuante dos Emirados no Egito recebe 12 novos pacientes de Gaza

AL ARISH, 5 de outubro de 2026 (WAM) — O Hospital Flutuante dos Emirados, na cidade egípcia de Al Arish, recebeu 12 novos pacientes da Faixa de Gaza, para atendimento e tratamento médico. A iniciativa dá continuidade aos esforços humanitários e de saúde dos Emirados no âmbito da Operação 'Chivalrous Knight 3', em apoio ao povo palestino.

Equipes médicas e de enfermagem especializadas fizeram avaliações e exames logo após a chegada e definiram um plano de tratamento para cada caso. Ao todo, o hospital já prestou mais de 35 mil serviços médicos.

O Hospital Flutuante dos Emirados continua oferecendo atendimento especializado a pacientes e feridos vindos da Faixa de Gaza, com equipes qualificadas e equipamentos avançados para garantir os cuidados necessários.

As ações reforçam o compromisso contínuo dos Emirados de apoiar o povo palestino e atender às necessidades de saúde dos pacientes da Faixa de Gaza.