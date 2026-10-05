Príncipe herdeiro de Abu Dhabi e rei jordaniano marcam início de ferrovia de US$ 2,5 bilhões na Jordânia

AQABA, Jordânia, 5 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o rei da Jordânia, Abdullah II bin Al Hussein, participaram da cerimônia que marcou o início das obras da ferrovia Aqaba–Al-Shidiyeh–Maan, em Aqaba.

Desenvolvido pela Jordan-UAE Railway Company, o empreendimento receberá investimentos conjuntos dos Emirados Árabes Unidos e da Jordânia de cerca de US$ 2,5 bilhões e prevê a implantação de uma rede ferroviária de 403 quilômetros.

A iniciativa segue as diretrizes do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e do rei Abdullah II e busca consolidar uma parceria estratégica de longo prazo entre os dois países, com maior cooperação e coordenação em áreas de interesse comum.

Maior projeto desse tipo no setor ferroviário jordaniano, a nova linha ligará Aqaba a importantes áreas de mineração e produção e à Zona Logística de Maan. A ferrovia permitirá transportar cargas a granel e contêineres entre portos, centros de produção e instalações logísticas no interior do país, além de reduzir a pressão sobre as rodovias e tornar o sistema de transporte mais eficiente e sustentável.

Khaled bin Mohamed destacou a solidez das relações entre Emirados e Jordânia e a cooperação mantida pelos dois países em diferentes áreas sob a liderança de Mohamed bin Zayed e Abdullah II.

Segundo o príncipe herdeiro, o início das obras demonstra o compromisso dos dois países de aprofundar a parceria bilateral por meio de projetos estratégicos que atendam a interesses comuns e ampliem a cooperação em setores prioritários.

As obras incluem a construção da via férrea, cerca de 55 pontes, seis túneis e estruturas de engenharia associadas. A rede deverá transportar aproximadamente 16 milhões de toneladas de fosfato e potássio por ano, facilitando o deslocamento desses produtos das áreas de produção até os portos de Aqaba e aumentando a eficiência das exportações jordanianas para mercados regionais e internacionais.

O projeto deverá criar cerca de 5.000 empregos no sul da Jordânia e reduzir em aproximadamente US$ 40 milhões por ano os custos de transporte de fosfato e potássio, contribuindo para aumentar a competitividade do setor de mineração do país.

A ferrovia também deverá gerar oportunidades para empresas locais e para o setor privado nas áreas de engenharia, construção, manutenção, logística, tecnologia e indústrias de apoio, além de estimular a atividade econômica nas províncias do sul da Jordânia.

A Jordan-UAE Railway Company é responsável pelo desenvolvimento do empreendimento. Do lado dos Emirados, a companhia pertence à L’IMAD Holding Company. Entre os acionistas jordanianos estão a Jordan Phosphate Mines Company, a Government Investments Management Company, o Social Security Investment Fund e a Arab Potash Company.

“Este início das obras marca um novo capítulo na parceria entre Jordânia e Emirados e reflete a visão das lideranças dos dois países de transformar cooperação e confiança mútua em projetos de desenvolvimento e investimento com impacto concreto”, afirmou Mohammad Thneibat, presidente da Jordan-UAE Railway Company.

De acordo com Thneibat, a importância da ferrovia está em conectar os centros de produção aos portos de Aqaba e aos mercados regionais e internacionais, melhorar a eficiência do sistema de transporte e logística, aumentar a competitividade das exportações jordanianas e gerar valor de longo prazo para a economia e a sociedade.

Shadi Malak, vice-presidente da Jordan-UAE Railway Company e diretor-executivo da plataforma de Portos e Logística da L’IMAD Holding, afirmou que o início das obras reflete a dimensão da parceria de investimentos entre Emirados e Jordânia.

Ele acrescentou que o avanço do empreendimento conta com a orientação e o acompanhamento de Khaled bin Mohamed e reflete seu compromisso com projetos estratégicos e parcerias entre os dois países em setores prioritários. “Estamos trazendo para este projeto a ampla experiência acumulada pela Etihad Rail, que faz parte da L’IMAD Holding Company, no desenvolvimento e na operação de redes ferroviárias. Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros na Jordânia para entregar um sistema ferroviário moderno e confiável que apoie as prioridades econômicas e de desenvolvimento do país”, afirmou Malak.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Corte do Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khalifa bin Tahnoon bin Mohammed Al Nahyan; do presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi e diretor-geral e CEO do grupo L’IMAD, Jassem Bu Ataba Al Zaabi; do presidente da Autoridade de Auditoria de Abu Dhabi, Humaid Obaid Abushibs; do secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro, Saif Saeed Ghobash; da presidente do Escritório de Mídia de Abu Dhabi e assessora de Relações Estratégicas da Corte do Príncipe Herdeiro, Maryam Eid AlMheiri; do embaixador dos Emirados na Jordânia, Sultan Mohammed Saeed Al Shamsi; e de Shadi Malak, além de autoridades e representantes das empresas responsáveis pela execução do projeto nos dois países.