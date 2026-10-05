Autoridade de Aviação Civil dos Emirados conclui transporte de passageiros para Tel Aviv

ABU DHABI, 5 de outubro de 2026 (WAM) — A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados Árabes Unidos (GCAA, na sigla em inglês) anunciou a conclusão do transporte de passageiros para Tel Aviv após a suspensão temporária dos voos da flydubai para o destino. Desde sexta-feira (2), 37 voos partiram do Aeroporto Internacional de Dubai para o Aeroporto Ben Gurion, transportando 7.479 passageiros.

As autoridades competentes dos Emirados autorizaram companhias aéreas israelenses a operar voos para Dubai, além das operações da Etihad Airways. A medida serviu como alternativa aos voos regulares afetados pela suspensão temporária da flydubai e ampliou as opções de viagem durante o período.

A GCAA informou que foi concluída a coordenação para o retorno dos passageiros cujos voos foram afetados e que ficaram retidos, e que eles já chegaram aos seus destinos. A autoridade acrescentou que a Etihad Airways continua operando seus voos para Tel Aviv de acordo com a programação prevista, ampliando as opções disponíveis aos passageiros.

A GCAA segue em coordenação com as autoridades competentes e as companhias aéreas envolvidas para garantir a continuidade do transporte aéreo e do atendimento aos passageiros.