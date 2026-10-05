Emirados Árabes Unidos condenam retomada de operações israelenses em território sírio

ABU DHABI, 5 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram a retomada, por forças israelenses, de escavações e trabalhos com tratores, além da construção de fortificações, em território sírio, na área conhecida como “linha Sufa 53”. O país reiterou sua rejeição categórica a qualquer violação da soberania da Síria e a qualquer ameaça à sua segurança e estabilidade.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que a continuidade dos ataques de Israel em território sírio constitui uma violação flagrante do direito internacional e do acordo de separação de forças de 1974 entre Síria e Israel, que o governo israelense é obrigado a respeitar.

O ministério reiterou a posição firme dos Emirados em apoio à estabilidade e à integridade territorial da Síria, manifestou solidariedade ao povo sírio e apoio aos esforços destinados a atender às suas aspirações por segurança, paz, dignidade, convivência pacífica e desenvolvimento.

O ministério também pediu à comunidade internacional que aja imediatamente para interromper os repetidos ataques de Israel em território sírio e evitar uma nova escalada que possa aumentar as tensões na região e ameaçar a paz e a segurança regionais e internacionais.