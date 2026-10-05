Rei da Jordânia se despede do príncipe herdeiro de Abu Dhabi no aeroporto de Aqaba

AQABA, Jordânia, 5 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, deixou a Jordânia após participar da cerimônia que marcou o início das obras do Projeto Ferroviário Aqaba–Al-Shidiyeh–Maan.

O rei da Jordânia, Abdullah II bin Al Hussein, despediu-se do príncipe herdeiro no Aeroporto Internacional King Hussein, em Aqaba, acompanhado de autoridades do país.

Aeronaves militares da Força Aérea Real da Jordânia escoltaram o avião de Khaled bin Mohamed na partida do aeroporto como parte da cerimônia de despedida.