Rei da Jordânia se despede do príncipe herdeiro de Abu Dhabi no aeroporto de Aqaba

Rei da Jordânia se despede do príncipe herdeiro de Abu Dhabi no aeroporto de Aqaba

AQABA, Jordânia, 5 de outubro de 2026 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, deixou a Jordânia após participar da cerimônia que marcou o início das obras do Projeto Ferroviário Aqaba–Al-Shidiyeh–Maan.

O rei da Jordânia, Abdullah II bin Al Hussein, despediu-se do príncipe herdeiro no Aeroporto Internacional King Hussein, em Aqaba, acompanhado de autoridades do país.

Aeronaves militares da Força Aérea Real da Jordânia escoltaram o avião de Khaled bin Mohamed na partida do aeroporto como parte da cerimônia de despedida.