Acordo econômico entre Emirados e União Econômica Eurasiática entra em vigor

ABU DHABI, 6 de outubro de 2026 (WAM) — O Acordo de Parceria Econômica (EPA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e a União Econômica Eurasiática (EAEU) entrou oficialmente em vigor nesta terça-feira (6), criando um novo regime comercial preferencial entre os Emirados e Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e Rússia.

O acordo busca ampliar o comércio de mercadorias por meio da redução ou eliminação de tarifas alfandegárias sobre uma ampla variedade de produtos, da simplificação dos procedimentos comerciais e da retirada de barreiras consideradas desnecessárias. Também estabelece regras para cooperação aduaneira, comércio eletrônico, cooperação econômica e participação de pequenas e médias empresas no comércio internacional.

Pelo novo regime, os Emirados e os países da EAEU concederão acesso preferencial a mais de 86% das linhas tarifárias, que representam cerca de 96% do valor das mercadorias atualmente comercializadas entre os dois lados. A expectativa é que o comércio anual entre os mercados alcance quase US$ 50 bilhões até 2032.

O ministro do Comércio Exterior dos Emirados, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, afirmou que a entrada em vigor do acordo transforma o crescimento das relações comerciais em uma plataforma prática para exportadores, fabricantes e integrantes das cadeias de abastecimento. “Ao melhorar o acesso aos mercados, simplificar os procedimentos aduaneiros e estabelecer regras claras e transparentes, estamos permitindo que as empresas movimentem mercadorias com mais eficiência e concorram em um mercado que abrange cinco importantes economias da Eurásia”, disse.

Segundo Al Zeyoudi, o acordo também reforça o compromisso dos Emirados com um comércio aberto e baseado em regras e deverá aumentar a resiliência das cadeias de abastecimento, apoiar a segurança alimentar e criar oportunidades de cooperação em setores como indústria, agricultura, logística, automóveis, tecnologia e metais preciosos.

O acordo entra em vigor em um momento de expansão do comércio entre os dois lados. As trocas não petrolíferas entre Emirados e EAEU somaram US$ 33,6 bilhões em 2025, alta de 16% em relação aos US$ 29 bilhões registrados em 2024 e valor mais de quatro vezes superior ao de 2021.

As importações provenientes da EAEU chegaram a US$ 17,8 bilhões em 2025, enquanto as reexportações totalizaram US$ 13,7 bilhões.

No primeiro semestre de 2026, o comércio bilateral não petrolífero cresceu mais 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, para US$ 14,3 bilhões.

Assinado em Minsk em 27 de junho de 2025, o acordo concede aos exportadores de mercadorias dos Emirados acesso preferencial ao mercado aduaneiro da EAEU. Ao mesmo tempo, oferece aos produtores dos países do bloco uma porta de entrada para mercados do Oriente Médio, da África e da Ásia por meio da infraestrutura comercial e logística dos Emirados.

O programa de Acordos de Parceria Econômica Abrangente (CEPA) é um dos pilares da política de comércio exterior dos Emirados e apoia a meta nacional de elevar o comércio exterior não petrolífero para AED 4 trilhões (US$ 1,1 trilhão) até 2031. Desde seu lançamento, em 2021, o programa ampliou a rede de parcerias comerciais dos Emirados na Ásia, África, Europa e Américas, como parte da estratégia do país de usar o comércio aberto e baseado em regras para estimular o crescimento econômico, a diversificação e novas oportunidades de negócios em mercados de alto crescimento em todo o mundo.