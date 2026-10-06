Air Arabia retoma voo diário entre Ras Al Khaimah e Kozhikode, na Índia

RAS AL KHAIMAH, 6 de outubro de 2026 (WAM) — A Air Arabia anunciou nesta terça-feira (6) a retomada, a partir de 16 de outubro, de seu voo diário direto entre Ras Al Khaimah e Kozhikode, cidade costeira do estado de Kerala, no sudoeste da Índia.

“Estamos satisfeitos em retomar nosso serviço direto entre Ras Al Khaimah e Kozhikode, oferecendo aos nossos clientes uma conexão diária conveniente entre as duas cidades. A retomada desta rota reflete nosso compromisso de oferecer opções de viagem confiáveis e com boa relação custo-benefício, que conectem comunidades e atendam à crescente demanda por viagens entre os dois destinos”, afirmou Adel Al Ali, diretor-executivo do grupo Air Arabia.

Com a retomada do serviço para Kozhikode, a Air Arabia amplia sua conectividade a partir de Ras Al Khaimah, além dos voos diretos já operados para vários destinos de sua rede, entre eles Cairo, Islamabad, Lahore e Peshawar.