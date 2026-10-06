Emirados Árabes Unidos condenam ataque contra comboio do Programa Mundial de Alimentos no Sudão

ABU DHABI, 6 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o ataque aéreo contra dois caminhões contratados pelo Programa Mundial de Alimentos (PMA) que transportavam alimentos entre Dilling e Kadugli, no estado de Cordofão do Sul, no Sudão. Um motorista morreu no ataque.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) ressaltou a necessidade de proteger os profissionais envolvidos em operações humanitárias e de assistência e afirmou que a ajuda humanitária não deve ser politizada nem usada como instrumento de conflito.

Os Emirados reiteraram sua posição em favor de um cessar-fogo imediato, de uma trégua humanitária sem condições prévias, da garantia de acesso humanitário urgente e sem impedimentos e de um processo de transição confiável, conduzido por um governo civil inclusivo e plenamente independente das duas partes em conflito e de grupos extremistas.

O ministério reafirmou ainda o apoio dos Emirados aos esforços de paz e destacou a importância de intensificar a ação conjunta para aliviar o sofrimento da população e atender às aspirações do povo sudanês por segurança e estabilidade.