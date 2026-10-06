Presidente dos Emirados e rei da Jordânia discutem relações bilaterais e situação regional

ABU DHABI, 6 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o rei da Jordânia, Abdullah II bin Al Hussein, conversaram sobre as relações bilaterais e formas de ampliar a cooperação em diferentes áreas por telefone nesta terça-feira (6).

Os dois líderes analisaram a cooperação nos setores econômico e de desenvolvimento e as oportunidades de avançar em prioridades comuns e promover a prosperidade dos dois países no âmbito do Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre Emirados e Jordânia.

A conversa também tratou do projeto ferroviário Aqaba–Al-Shidiyeh–Maan, lançado na segunda-feira (5), em Aqaba, e que está sendo desenvolvido pela Jordan-UAE Railway Company.

Mohamed bin Zayed e Abdullah II afirmaram que o projeto reflete o compromisso dos países de fortalecer a parceria por meio de iniciativas estratégicas voltadas a prioridades comuns e ao benefício de seus povos.

Os líderes discutiram ainda temas de interesse comum, em particular a situação no Oriente Médio, e reiteraram o compromisso de manter consultas e coordenação em apoio aos esforços para reforçar a segurança, a estabilidade e a paz na região.