DP World obtém prorrogação da concessão do terminal de Luanda até 2051

LUANDA, 6 de outubro de 2026 (WAM) — A DP World obteve uma prorrogação de dez anos da concessão para operar o terminal multiuso do Porto de Luanda, em Angola. Com a extensão, a concessão passa a vigorar até 2051.

Desde o início das operações, em 2021, a empresa investiu mais de US$ 260 milhões na modernização do terminal. Nos últimos cinco anos, o volume movimentado quase dobrou, de 177 mil para mais de 350 mil TEUs — unidades equivalentes a contêineres de 20 pés —, com a ampliação do pátio em 28 mil metros quadrados.

Para acompanhar o crescimento das operações, a DP World adquiriu neste ano dois guindastes portuários móveis e um equipamento adicional para movimentação de contêineres vazios. O terminal passou, assim, a contar com oito guindastes desse tipo, enquanto o número de tomadas para contêineres refrigerados aumentou de 630 para 700.

Durante a inauguração do novo edifício do terminal no Porto de Luanda, a empresa anunciou um investimento adicional de US$ 90 milhões nos próximos dois anos para ampliar a infraestrutura, os equipamentos e a capacidade operacional. A nova etapa acrescentará 222 metros ao cais e dez hectares à área operacional e elevará a capacidade projetada do terminal para 1,2 milhão de TEUs.

Com a aquisição de três guindastes ship-to-shore (STS) e 12 pórticos sobre pneus semiautomatizados (RTG), o terminal poderá receber simultaneamente dois navios pós-Panamax. Segundo a DP World, a expansão deverá reforçar o papel de Luanda como porta de entrada de contêineres para a África Central e como importante centro comercial da África Subsaariana. A ampliação também deverá apoiar a geração de empregos e a industrialização, aumentar a competitividade das exportações e contribuir para atrair investimentos estrangeiros destinados ao desenvolvimento de fluxos comerciais regionais sustentáveis.

“A expansão da DP World Luanda é um marco importante tanto para Angola quanto para toda a região. A capacidade de receber navios maiores permitirá novos serviços de transporte marítimo e reforçará o potencial do terminal como porta de entrada para a África Ocidental e Central”, afirmou Mohammed Akoojee, diretor-executivo e diretor-geral da DP World para a África.

“Nosso investimento aumentará a eficiência e a sustentabilidade dos fluxos comerciais, oferecendo aos clientes maior confiabilidade, tempos de operação mais curtos e melhor acesso aos mercados globais, além de reforçar o papel de Angola em nossa rede logística regional e global”, acrescentou.

Paco Pinzon, diretor-executivo da DP World Luanda, declarou que a prorrogação da concessão até 2051 demonstra o compromisso de longo prazo da companhia com Angola e com o futuro do país como importante porta de entrada para o comércio regional. “Nossos investimentos contínuos proporcionarão aos clientes uma operação mais eficiente e competitiva, ao mesmo tempo em que apoiarão as ambições de Angola de ampliar a conectividade comercial, diversificar a economia e se tornar um centro logístico continental”, disse.

“A expansão beneficiará todo o ecossistema logístico, e continuaremos criando oportunidades, fortalecendo a conectividade regional e contribuindo para o crescimento econômico sustentável de Angola.”