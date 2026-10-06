Tahnoon bin Zayed preside reunião do Conselho de Inteligência Artificial na presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi

ABU DHABI, 6 de outubro de 2026 (WAM) — O vice-governante de Abu Dhabi e presidente do Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada (AIATC, na sigla em inglês), xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, presidiu nesta terça-feira (6) uma reunião do órgão na presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, presidente do Conselho Executivo e vice-presidente do AIATC, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Na reunião, o conselho analisou o avanço de iniciativas prioritárias para o ecossistema de inteligência artificial e tecnologia avançada de Abu Dhabi, entre elas o Campus de IA Emirados–Estados Unidos, na capital, o desenvolvimento de pesquisas em inteligência artificial, a formação de profissionais especializados e os modelos abertos de IA. Também foi avaliado o progresso do governo de Abu Dhabi em seu objetivo de se tornar, até 2027, o primeiro do mundo totalmente estruturado em torno da inteligência artificial.

Tahnoon bin Zayed afirmou que a ambição de Abu Dhabi vai além da adoção da inteligência artificial e inclui o desenvolvimento de suas tecnologias e a construção da economia associada a elas. Ele destacou a importância de direcionar investimentos, pesquisas e parcerias internacionais para a criação de uma base científica e tecnológica duradoura no emirado, capaz de permitir que pessoas e instituições produzam conhecimento, desenvolvam novas indústrias e criem um modelo de governo em que a inteligência artificial esteja no centro das operações.

Khaldoon Khalifa Al Mubarak, secretário-geral do conselho, esteve na reunião ao lado dos integrantes Ahmed Mubarak bin Nawi Al Mazrouei, Sultan Ahmed Al Jaber, Jassem Mohamed Bu Ataba Al Zaabi, Humaid Obaid Abushibs, Mohamed Hassan Al Suwaidi, Faisal Abdulaziz Al Bannai, Ahmed Tamim Hisham Al Kuttab e Peng Xiao.

Saif Saeed Ghobash, secretário-geral do Conselho Executivo de Abu Dhabi e presidente do Gabinete do Príncipe Herdeiro, também esteve presente.

O Conselho de Inteligência Artificial e Tecnologia Avançada é o órgão máximo de Abu Dhabi responsável por projetos, investimentos e pesquisas em inteligência artificial e tecnologia avançada, além da definição de políticas, estratégias, diretrizes e prioridades para investimentos, pesquisa e desenvolvimento nessas áreas.