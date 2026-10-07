Investopia Bridge 2026 começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 7 de outubro de 2026 (WAM) — O Investopia Bridge 2026 começou nesta quarta-feira (7), em Abu Dhabi, reunindo ministros, formuladores de políticas públicas, investidores e líderes empresariais dos Emirados Árabes Unidos e de outros países para discutir mudanças no cenário econômico e de investimentos global, formas de reforçar a confiança dos investidores e a atração de capital de longo prazo.

Com o tema “Investindo em um mundo mais resiliente”, o encontro funciona como uma etapa preparatória para a próxima edição principal da Investopia, prevista para 2027.

Entre os participantes estão o ministro da Economia e Turismo dos Emirados e copresidente do conselho da Investopia, Abdulla bin Touq Al Marri; o ministro de Investimentos e também copresidente do conselho, Mohamed Hassan Alsuwaidi; o ministro das Empresas e do Made in Italy da Itália, Adolfo Urso; o ministro de Investimentos, Indústria e Comércio do Uzbequistão, Laziz Kudratov; o secretário do gabinete para Economia, Turismo e Transportes do governo da Escócia, Stephen Flynn; e a prefeita da City de Londres, Susan Langley, além de autoridades, executivos, investidores e dirigentes de empresas.

A programação aborda fatores que influenciam a confiança dos investidores e a competitividade econômica, o papel das políticas públicas e das parcerias internacionais na atração de investimentos e as mudanças nas estratégias de empresas e instituições financeiras e na alocação global de capital.

Um dos debates reúne Mohamed Hassan Alsuwaidi para discutir a importância da confiança dos investidores e o papel da qualidade institucional, da consistência das políticas, da abertura econômica e da inovação na atração de capital de longo prazo e no fortalecimento da competitividade das economias.

A programação também inclui um diálogo ministerial com Abdulla bin Touq Al Marri e ministros da Itália, do Líbano, do Uzbequistão e da Escócia sobre políticas econômicas, reformas e cooperação internacional para abrir novas oportunidades e promover crescimento sustentável.

Diante das oportunidades sem precedentes abertas pela nova economia para empresas capazes de inovar, expandir sua atuação internacional e liderar setores estratégicos, uma das sessões apresentará a experiência de companhias dos Emirados que conseguiram consolidar presença global. O debate também abordará caminhos para a expansão em mercados internacionais e para a formação de parcerias em inteligência artificial, saúde e manufatura avançada, além do papel dessas empresas no apoio à diversificação econômica.

A agenda prevê ainda mesas-redondas sobre comércio e investimentos entre China e países árabes, oportunidades entre Emirados e Uzbequistão, fluxos de capital entre Emirados e Reino Unido, investimentos de impacto, mobilidade elétrica e economia circular, financiamento de pequenas e médias empresas e sua expansão internacional, além de infraestrutura financeira digital.

A edição deste ano também terá a assinatura de acordos e memorandos de entendimento entre organizações e empresas participantes. Um novo grupo de empreendedores será reconhecido pela iniciativa Future 100, que também terá a assinatura de acordos e o lançamento de um relatório sobre suas principais tendências e resultados.