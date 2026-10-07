Acordo entre Emirados e Belarus sobre serviços e investimentos entra em vigor

ABU DHABI, 7 de outubro de 2026 (WAM) — O Acordo de Comércio de Serviços e Investimentos (TISIA, na sigla em inglês) entre os Emirados Árabes Unidos e Belarus entrou oficialmente em vigor nesta quarta-feira (7), abrindo uma nova etapa nas relações econômicas entre os dois países.

O acordo amplia o acesso ao mercado para prestadores de serviços, reforça a proteção aos investidores e cria novas oportunidades de cooperação entre empresas dos dois países.

Assinado em Minsk em 27 de junho de 2025, o TISIA estabelece um marco bilateral específico para serviços e investimentos e complementa o Acordo de Parceria Econômica entre os Emirados e a União Econômica Eurasiática (EAEU), voltado ao comércio de mercadorias em âmbito regional.

Juntos, os dois acordos formam uma estrutura mais ampla para facilitar a circulação de mercadorias, serviços e investimentos entre Emirados e Belarus. “A entrada em vigor do TISIA entre Emirados e Belarus é um passo importante em nosso compromisso comum de promover um crescimento econômico de longo prazo e mutuamente benéfico. O acordo cria um ambiente mais previsível para o comércio de serviços e os investimentos, abre novas possibilidades de cooperação entre empresas e permite que companhias dos dois países busquem oportunidades em setores de forte crescimento”, afirmou o ministro do Comércio Exterior dos Emirados, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi.

Segundo Al Zeyoudi, Belarus ocupa uma posição importante na União Econômica Eurasiática e oferece oportunidades para empresas dos Emirados interessadas em ampliar sua presença na região. “Com a melhoria do acesso ao mercado e o reforço da proteção aos investidores, o TISIA apoiará uma maior cooperação em áreas como serviços financeiros e profissionais, consultoria, educação, saúde, tecnologia e logística”, acrescentou.

O acordo busca reduzir barreiras à entrada nos mercados, facilitar os fluxos de investimento e estimular a formação de empreendimentos conjuntos em áreas de interesse comum. Também estabelece regras mais claras e maior previsibilidade para empresas e investidores que atuam nos dois países.

O comércio não petrolífero entre Emirados e Belarus somou US$ 316,4 milhões em 2025. As reexportações responderam por US$ 268 milhões, enquanto as importações provenientes de Belarus chegaram a US$ 45,3 milhões e as exportações não petrolíferas dos Emirados totalizaram US$ 3 milhões.

No primeiro semestre de 2026, o comércio bilateral não petrolífero alcançou US$ 67,4 milhões. As exportações não petrolíferas dos Emirados para Belarus chegaram a US$ 4,2 milhões, alta de 202,4% em relação ao mesmo período de 2025.