Emirados condenam ataques contínuos dos houthis contra civis e embarcações sauditas

ABU DHABI, 7 de outubro de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente o grupo houthi por continuar a atacar civis e instalações civis e econômicas na Arábia Saudita, além de embarcações sauditas no sul do Mar Vermelho e no estreito de Bab al-Mandab.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores dos Emirados (MoFA, na sigla em inglês) afirmou que essas ações constituem uma violação flagrante da soberania da Arábia Saudita e uma ameaça à segurança e à estabilidade do país.

O ministério reiterou a total solidariedade dos Emirados com a Arábia Saudita e seu apoio a todas as medidas destinadas a preservar a segurança e a estabilidade do reino.