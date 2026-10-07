Líderes dos Emirados parabenizam primeiro-ministro da Etiópia pela recondução ao cargo

ABU DHABI, 7 de outubro de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem parabenizando Abiy Ahmed por sua recondução ao cargo de primeiro-ministro da Etiópia.

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente e vice-primeiro-ministro dos Emirados e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, enviaram mensagens semelhantes a Abiy Ahmed pela ocasião.