Uzbequistão e Emirados desenvolvem ferrovia transafegã para acelerar transporte entre Ásia e Europa, diz ministro uzbeque

ABU DHABI, 7 de outubro de 2026 (WAM) — O ministro de Investimentos, Indústria e Comércio do Uzbequistão, Laziz Kudratov, afirmou que seu país trabalha com os Emirados Árabes Unidos no desenvolvimento da Ferrovia Transafegã. Segundo ele, o projeto representa uma oportunidade de conectar o sul da Ásia ao continente eurasiático e permitir que mercadorias da Índia cheguem à Europa cerca de duas semanas mais rápido do que pela rota tradicional.

Durante um painel do Investopia Bridge 2026, em Abu Dhabi, Kudratov disse que o Uzbequistão desenvolve, com parceiros como Emirados e França, projetos e iniciativas destinados a diversificar rotas comerciais e corredores de transporte. O ministro afirmou estar confiante no sucesso desses esforços.

Kudratov acrescentou que o Uzbequistão iniciou há cerca de um ano e meio a construção de uma importante ferrovia que ligará China, Uzbequistão e países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG). O projeto deverá reduzir em pelo menos dez dias o tempo de transporte de mercadorias do leste para o oeste e encurtar a rota atual em aproximadamente 900 quilômetros.

O ministro destacou ainda que o interesse de investidores estrangeiros pelo Uzbequistão aumentou na última década, impulsionado pela estabilidade do país e pela força e diversidade de sua economia. Segundo ele, o crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) supera 7%. A economia cresceu 7,7% no ano passado e 8,5% no primeiro semestre deste ano. O PIB dobrou nos últimos nove anos, e o país pretende dobrá-lo novamente até 2030.

Kudratov concluiu que o Uzbequistão continuará trabalhando com seus parceiros para diversificar rotas comerciais e corredores de transporte, desenvolver novas alternativas para o fluxo de mercadorias e ampliar a conexão entre mercados.