Ouro se recupera de mínima de dois meses

CAPITAIS, 8 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do ouro subiram levemente nesta quinta-feira (8), com o dólar recuando após atingir a máxima em 18 meses, o que ajudou o metal a se recuperar da mínima de dois meses.

Às 1h40 GMT, o ouro à vista avançou 0,5%, para US$ 4.132,66 por onça-troy.

Os contratos futuros do ouro nos Estados Unidos para entrega em dezembro subiram 0,4%, para US$ 4.157,60 por onça-troy.

Entre os demais metais, a prata à vista avançou 0,4%, para US$ 60,36 por onça-troy; a platina subiu 1,8%, para US$ 1.660,05; e o paládio ganhou 1,6%, para US$ 1.142 por onça-troy.