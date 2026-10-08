Petróleo sobe; Brent vai a US$ 101,53 por barril

PEQUIM, 8 de outubro de 2026 (WAM) — Os preços do petróleo subiram no início das negociações na Ásia nesta quinta-feira (8). Os contratos futuros do Brent avançaram US$ 1,33, ou 1,33%, para US$ 101,53 por barril.

Os contratos futuros do petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) subiram US$ 1,11, ou 1,26%, para US$ 89,39 por barril.

Na quarta-feira (7), os preços fecharam em baixa depois que a Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) concordou em acelerar a liberação de petróleo das reservas estratégicas e dar prioridade ao fornecimento de diesel.